"Обоюдно и твердо": представительница Шаплыковой раскрыла причины ее развода с Лепсом

"Обоюдно и твердо": представительница Шаплыковой раскрыла причины ее развода с Лепсом
Григорий Лепс. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Пара разбежалась после 20 лет брака

Сегодня, 10 декабря, информационное пространство разворовала новость о том, что знаменитый российский певец Григорий Лепс разводится со своей супругой Анной Шаплыковой. Инициатором бракоразводного процесса выступила Анна. Что привело женщину к такому решению, рассказала ее адвокат Оксана Якимова.

Юрист отметила, что этот развод не даст почву для многочисленных скандальных публикаций. Григорий и Анна – взрослые люди, которые собираются разойтись абсолютно мирно и спокойно. По словам адвоката, причиной разрушения звездного семейства стал кризис в отношениях. На долю возлюбленных выпали серьезные испытания, справиться с которыми они решили с помощью развода.

Якимова подчеркнула, что бывшие возлюбленные испытывают друг к другу самые теплые чувства и не собираются конфликтовать. После того, как их брак перестанет существовать, Григорий и Анна собираются продолжить общение и вместе будут участвовать в жизни их троих наследников.

Любопытно, что представительница Анны допускает: в будущем возлюбленные могут снова сойтись. Сейчас им нужно время для того, чтобы оценить отношение друг к другу и понять, чего они хотят от будущего. На данный момент оба пришли к выводу, что пришло время разойтись.

"На данном этапе шаг сделан обоюдно и твердо", – объявила адвокат в беседе с корреспондентом "СтарХит".

Как отмечает интернет-издание "МИР24", судебное заседание по поводу бракоразводного процесса состоится 20 декабря. Бывшие возлюбленные решили обойтись без скандалов и мирно разделят все совместно нажитое.

К слову, недавно стало известно о нескольких операциях, которые пришлось перенести Григорию Лепсу.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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