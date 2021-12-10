"Так плохо": очнувшаяся Хлебникова рассказала о своем состоянии

"Так плохо": очнувшаяся Хлебникова рассказала о своем состоянии
Марина Хлебникова. Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Звезда впервые заговорила после долгой комы

Огромное несчастье обрушилось на голову знаменитой российской певицы Марины Хлебниковой. 18 ноября она стала жертвой пожара. Огонь серьезно повредил тело и лицо знаменитости. Однако несмотря ни на что, Хлебникова продолжает бороться за жизнь и сейчас уже может разговаривать.

Близкие знакомые знаменитости стараются ее поддерживать. В беседе с одной из подруг Хлебникова рассказала, что пока чувствую себя очень плохо. Это неудивительно, такое серьезное поражение организма требует очень длительной реабилитации.

Исполнительница нашумевшего в свое время хита "Чашка кофею" созвонилась с приятельницей после медицинских процедур. Артистка регулярно ходит на ингаляцию, которая необходима ей для поддержания более-менее нормального состояния.

"Мне пока еще так плохо", – призналась Хлебникова.

Артистка рассказала, что получает огромную поддержку от своих поклонников. Звезде постоянно передают записки и пожелания скорейшего выздоровления. Марина поблагодарила всех за неравнодушие и отметила, что любовь поклонников помогает ей справляться с тяжелыми последствиями несчастья.

Напомним, несколько недель любимица миллионов провела в медикаментозной коме. Недавно ее вывели из этого состояния, так как организм знаменитости сумел преодолеть самый сложный этап выздоровления. Артистку отключили от ИВЛ и перевели из реанимационной палаты. Сейчас Марина продолжает восстанавливаться в ожоговом отделении НИИ имени Склифосовского.

Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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