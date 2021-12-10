Артистка получила "Золотой граммофон" за новую песню

Совсем недавно многочисленные поклонники знаменитой российской певицы Марины Абросимовой, которая известна широкой публике под псевдонимом МакSим, просили небеса, чтобы их любимица справилась с тяжелым недугом и осталась жива. К счастью, все сложилось благополучно, и теперь певица активно возвращается к обычной жизни. Недавно звезда удостоилась престижной музыкальной награды "Золотой граммофон".



Любимица публики получила особый знак отличия за свою песню "Спасибо". Этой композицией Абросимова поблагодарила медицинских специалистов, которые приложили максимальные усилия и буквально вытащили исполнительницу хитов "Знаешь ли ты", "Нежность" и других с того света.

Стоит отметить, что для очередного выхода в свет знаменитость выбрала весьма необычный наряд. Артистка, резко постройневшая после тяжелого заболевания, которое было вызвано пресловутой коронавирусной инфекцией, решила облачиться в объемное платье.

На МакSим были плотные черные колготки, строгая закрытая белая блузка с аккуратным галстуком и платье с жестким корсетом и пышной юбкой. В таком оригинальном виде знаменитость радостно позировала фотографам, прижимая к груди заветный граммофон.

К слову, несколько месяцев назад именитая артистка рассказала об ужасах комы.