В какой-то момент певицу перестали замечать

В свое время знаменитая российская исполнительница Лада Дэнс была настоящей звездой. Однако ее путь на музыкальный Олимп был весьма нелегок. Однажды из-за ссоры с Киркоровым она чуть не отчаялась добиться признания публики.



Знаменитость начала свое восхождение к славе в популярном женском коллективе "Женсовет". Однако в какой-то момент судьба свела ее с будущим королем поп-эстрады Филиппом Киркоровым. Дело было в 1990-е, однако Филипп Бедросович уже тогда был именитым артистом.

Певец пригласил Ладу на бэк-вокал, и она с радостью покинула своих коллег ради работы с настоящей звездой. Впрочем, радужные мечты начинающей артистки быстро разбились о весьма суровую реальность. Оказалось, что Киркоров вовсе не относится к щедрым работодателям. В итоге гонорары знаменитости упали в три раза, а вот работы стало не в пример больше.

В какой-то момент Лада Дэнс решила поработать над собственными песнями с композитором Олегом Мартыненко. Такая самостоятельность взбесила вспыльчивого Киркорова, и он отказался от дальнейшей работы с артисткой.

Любопытным является тот факт, что после этого с Ладой Дэнс не хотели работать никакие студии. Девушке везде заявляли, что ее песни "фуфло" и указывали на дверь. Впрочем, как бы там ни было, пробивная артистка сумела построить успешную карьеру и внесла свой вклад в развитие поп-культуры в нашей стране.

К слову, недавно Лада Дэнс жестко прошлась по российским артистам. Певицу поражает, что бесталанные люди добиваются успеха.