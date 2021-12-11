"Просто прелесть": поклонники обсуждают преображение Железняк

"Просто прелесть": поклонники обсуждают преображение Железняк
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Стилисты отлично поработали над звездой "Сватов"

Знаменитая российская артистка Олеся Железняк в последнее время все чаще публикует на своей странице в социальной сети очень красивые фотографии с отлично подобранным ракурсом и качественным макияжем. Знаменитость серьезно изменилась и хорошеет день ото дня. Такие перемены во внешнем виде звезды нашумевшего телесериала "Сваты" очень обрадовали многочисленных поклонников Олеси.

Сегодня, 10 декабря, артистка поделилась свежим кадром со съемок. Знаменитость сняли почти в полный рост, Олеся загадочно улыбается фотографу. Высокая и статная красотка явно недавно была у визажиста и парикмахера. Железняк нанесли аккуратный макияж, который подчеркивает естественную красоту ее лица, а также сделали эффектную укладку.

Артистка позирует в стильном пальто нежного голубого оттенка. В руках знаменитости лист с текстом. Судя по всему, там напечатаны слова, которые должна произнести ее героиня в сценах, над которыми сейчас работает артистка.

Разумеется, армия фанатов пришла в восторг от яркого и красивого кадра. Под постом со свежей фотографией интернет-пользователи поделились своими впечатлениями.

"Олеся вы просто прелесть", "Невероятная харизма!", "Какая же вы красивая, Олеся", "Просто чудо!", "Олеся, спасибо Вам за прекрасные роли! Вы очень талантливы!" – восхищаются поклонники. 

К слову, недавно другую звезду телесериала "Сваты" Татьяну Кравченко заподозрили в романе с известным российским артистом Станиславом Садальским.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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