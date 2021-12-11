Стилисты отлично поработали над звездой "Сватов"

Знаменитая российская артистка Олеся Железняк в последнее время все чаще публикует на своей странице в социальной сети очень красивые фотографии с отлично подобранным ракурсом и качественным макияжем. Знаменитость серьезно изменилась и хорошеет день ото дня. Такие перемены во внешнем виде звезды нашумевшего телесериала "Сваты" очень обрадовали многочисленных поклонников Олеси.



Сегодня, 10 декабря, артистка поделилась свежим кадром со съемок. Знаменитость сняли почти в полный рост, Олеся загадочно улыбается фотографу. Высокая и статная красотка явно недавно была у визажиста и парикмахера. Железняк нанесли аккуратный макияж, который подчеркивает естественную красоту ее лица, а также сделали эффектную укладку.

Артистка позирует в стильном пальто нежного голубого оттенка. В руках знаменитости лист с текстом. Судя по всему, там напечатаны слова, которые должна произнести ее героиня в сценах, над которыми сейчас работает артистка.

Разумеется, армия фанатов пришла в восторг от яркого и красивого кадра. Под постом со свежей фотографией интернет-пользователи поделились своими впечатлениями.

"Олеся вы просто прелесть", "Невероятная харизма!", "Какая же вы красивая, Олеся", "Просто чудо!", "Олеся, спасибо Вам за прекрасные роли! Вы очень талантливы!" – восхищаются поклонники.



К слову, недавно другую звезду телесериала "Сваты" Татьяну Кравченко заподозрили в романе с известным российским артистом Станиславом Садальским.