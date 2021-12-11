Каким был последний день Градского на "Голосе"

Каким был последний день Градского на "Голосе"
Александр Градский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист раскритиковал нескольких участников

Накануне, 10 декабря, в эфир вышел последний выпуск музыкального шоу "Голос", в котором успел сняться Александр Градский. Съемки проходили 18 ноября, а 28-го числа композитора не стало.

Напомним, Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Александра Борисовича похоронили на Ваганьковском кладбище.

В день съемок никто не мог подумать, что в скором времени композитор покинет этот мир. Маэстро вел себя как обычно – смело высказывал свое мнение, вступал в споры и беседовал с коллегами.

Больше всего досталось команде певца Димы Билана. Градский не смог проникнуться выступлением Ернара Садирбаева, который выбрал композицию Melodramma. К слову, в прошлом данную песню исполнял итальянский певец Андреа Бочелли. Александр Борисович признался – ему непросто слушать начинающего вокалиста.

"Ноты все были взяты хорошо, но в этом произведении надо быть либо Бочелли, либо Паваротти, либо еще кем-то, чтобы все сказали: "Вау", – высказался артист.

Также композитора не впечатлило пение Элины Пан. Участница выступила с одним из хитов Аллы Пугачевой. По мнению музыканта, девушка неправильно расставила акценты в своем номере.

Оценивая выступление Максима Юдина, который представил современное видение песни "Беги от меня", Градский отметил – он не в восторге от танцевальной версии трека. Александр Борисович добавил, что уже давно не танцует.

В комментариях под выпуском на YouTube пользователи Сети вспомнили композитора добрым словом.

"Вечная память Александру Борисовичу Градскому! Пусть земля ему будет пухом!", "Смотрела и радовалась, что в этом, последнем для него выпуске "Голоса", Александр Борисович чувствовал себя лучше, чем в предыдущем", "Трудно было смотреть сегодня. Постоянно ком в горле. Покойтесь с миром, Мастер", – написали зрители. 

Ранее участница "Голоса" Александра Воробьева ответила на слухи о романе с Градским. 

Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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