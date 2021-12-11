Басилашвили заявил о праве Сокурова высказывать любое мнение при президенте

Басилашвили заявил о праве Сокурова высказывать любое мнение при президенте
Олег Басилашвили. Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Артист похвалил режиссера

Спор о федеративном устройстве России, возникший между Владимиром Путиным и Александром Сокуровым на заседании СПЧ, стал новостной сенсацией. Режиссер заявил, что в стране не соблюдаются принципы федерализма, а некоторым регионам нужно предоставить независимость. Президент резко воспринял его слова, спросив, не хочет ли он "повторения Югославии" и предложил обсуждать подобные темы лично с ним.

Актер Олег Басилашвили рассказал, что он думает по поводу произошедшего между Путиным и Сокуровым. Своим мнением он поделился с изданием Daily Storm.

Артист похвалил режиссера за то, что тот начал этот разговор.

"Я полностью поддерживаю Сокурова в данном случае. Он молодец", – сказал Басилашвили.

По его словам, коллега имеет право высказывать любое мнение в присутствии президента, а все точки зрения необходимо слушать. 

"В Конституции написано, что свобода слова – это завоевание ельцинской революции. Почему он (Сокуров – прим. редакции) не имеет право? Имеет право", – приводит его высказывание издание.

В Кремле, комментируя произошедший спор, объяснили, почему президент ответил на высказывание жесткой реакцией. По заявлению Дмитрия Пескова, комментарий Сокурова был очень непрофессионален и затрагивал деликатную тему. 

Источник: Daily Storm ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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