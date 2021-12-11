Норкин выдал анекдот про Ельцина и белорусов

Норкин выдал анекдот про Ельцина и белорусов
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Шутку ведущий вспомнил на фоне годовщины заключения Беловежских соглашений

На одном из эфиров, где обсуждался распад Советского Союза, ведущий "Места встречи" Андрей Норкин по традиции рассказал анекдот. Героями шутки стали первый президент РФ Борис Ельцин и возглавлявший тогда Верховный совет Белоруссии Станислав Шушкевич. Не забыли и про украинцев – главная колкость досталась тогдашнему лидеру Украины Леониду Кравчуку.

Забавный диалог между Ельциным и Шушкевичем в анекдоте от Норкина состоялся в самолете, где летели политики. В какой-то момент представитель белорусской стороны задался вопросом: а что же будет, если воздушное судно рухнет? Кто, мол, больше огорчится – россияне или жители Белоруссии.

Ельцин подумал и ответил, что украинцы. Шушкевич удивился и спросил, почему.

– Потому что Кравчука с нами нет,

– заявил Борис Николаевич.

Ранее Шушкевич, вспоминая о соглашениях, заключенных в Беловежской пуще, признался, что о ликвидации СССР никто даже и не думал. У политиков была другая причина для переговоров.

Источник: "Место встречи" ВКонтакте ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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