Исполнитель обзавелся бизнесом за границей

Некоторое время назад в Сети появились слухи о том, что рэпер Алексей Узенюк, известный под псевдонимом Элджей, собирается получить европейское гражданство. Директор звезды Сергей Донец решил расставить все точки над i.

Напомним, ранее Узенюка заметили у иммиграционного центра Кипра. В Республику рэпер якобы сбежал после того, как в России начали проверять творчество молодых исполнителей на нарушение законодательства.

Донец подтвердил информацию о том, что Элджей планирует перебраться в другую страну. По словам директора артиста, у Алексея есть два варианта – либо стать гражданином Польши, либо получить паспорт на Кипре.

Сергей добавил, что у рэпера имеются польские корни. На данный момент Узенюк живет и работает на Кипре, передает Super.ru.

"У него глобальные планы и интересный проект", - отметил Донец.

Как рассказал мужчина, исполнитель обзавелся бизнесом за границей. Сейчас Элджей занимается строительством собственной студии и активно пишет музыку.

Возвращаться в Россию в ближайшее время Алексей не планирует. Пока Узенюк не дает никаких комментариев касательно своего отъезда из РФ.

Кстати, директор Алексея отказался раскрывать статус его гражданства.

Ранее появилась информация, что суд признал Элджея виновным в пропаганде запрещенных веществ. Рэпер должен будет заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.