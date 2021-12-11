"Все подстроили": Васильева объяснила увольнение из театра Маяковского

"Все подстроили": Васильева объяснила увольнение из театра Маяковского
Татьяна Васильева. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса долгое время приходила в себя

В начале 90-х актриса Татьяна Васильева лишилась работы в театре имени Маяковского. Несмотря на то, что прошло уже около 20 лет, кинозвезда до сих пор с неприязнью вспоминает о том моменте.

В учреждении культуры Васильева служила практически десять лет. Именно поэтому уход из театра оказался для артистки весьма болезненным.

В интервью для Ютуб-проекта "Историс – Откройте, Давид!" Татьяна Григорьевна заверила, что инициатива об увольнении исходила не от нее. Мол, некие люди специально вставляли знаменитости палки в колеса.

"Я не сама ушла. Там все придумали, подстроили", - заявила деятельница культуры.

Кто-то преследовал конкретную цель – убрать Васильеву из театра. На нее искали различные компроматы, которые могли бы подорвать репутацию. В итоге корыстный план удалось реализовать. Как отметила актриса, все было сделано очень "технично".

Как вспомнила Татьяна Григорьевна, данная ситуация выбила ее из колеи. Кинозвезда осталась без работы в крайне сложное время. Смириться с увольнением Васильевой удалось далеко не сразу.

Лишь спустя годы осадок от неприятной ситуации практически "смылся" с ее души. К счастью, артистка не опустила руки и продолжила выстраивать свою карьеру. В итоге она смогла завоевать популярность и всенародную любовь.

Ранее Васильева объяснила любовь певца Прохора Шаляпина к пожилым женщинам. 

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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