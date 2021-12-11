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Известный блогер Ида Галич на своей странице в Instagram опубликовала чувственные снимки, сделанные в черно-белом стиле. Народ остался в восторге от смелых фотокарточек.
На фото Галич позирует в одних джинсах. Телеведущая прикрывает грудь руками, стоя боком к камере. Ида выразительно смотрит в объектив, как бы пытаясь передать через него свою женскую энергетику.
"Что-то на красивом. Что-то о любви к себе", – написала знаменитость.
Снимки были сделаны звездным фотографом Даниилом Величко. Галич отметила – фотокарточки, созданные мужчиной, она будет пересматривать в старости.
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перед камерой. Напомним, Ида растит сына Леона, которому 7 февраля исполнится
два года.
"Очень красиво", "Ты просто богиня", "Дива", "Шикарная фигура у вас", "Без лишней пошлости", "Очень нежно и сексуально", "Зачем так красиво и эстетично", – прокомментировали подписчики.
За полчаса снимки набрали более 77 тысяч лайков и 400 с лишним комментариев. Кто-то назвал эту фотосессию лучшей у телеведущей.
В декабре прошлого года Галич объявила о разрыве с супругом Аланом Басиевым. Данная новость ошарашила общественность, ведь пару считали одной из самых гармоничных в шоу-бизнесе. В начале 2021 года блогер и ее бывший избранник официально развелись.
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