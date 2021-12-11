Актриса пожаловалась на состояние

Накануне в личном микроблоге Анастасия Макеева опубликовала тревожную фотографию из своего театра. На снимке были изображены сотрудники скорой помощи. Актриса призналась, что ее организм не выдержал сильных нагрузок, что спровоцировало резкое ухудшение самочувствия. "Пятый канал" выяснил некоторые подробности состояния телеведущей.

В разговоре с журналистами Макеева объяснила, каким образом она довела себя до срыва. По словам знаменитости, причинами стали недосып, жесткий режим работы, а также загруженность в театре.

Однако найти время для отдыха Анастасия не может. Поэтому ей приходится закрывать глаза на плохое самочувствие и трудиться в поте лица.

Вечером, 11 декабря, актриса планирует выступить перед зрителями. Отменить спектакль звезда не может.

"Замены у меня нет, поэтому все равно выйду на сцену", – заявила Макеева.

Телеведущая заверила, что ее проблемы со здоровьем не связаны с выходками бывшей жены ее избранника Романа Малькова. После свадьбы артистки и ее возлюбленного женщина начала поливать экс-супруга грязью на различных шоу.

Если раньше Макеева эмоционально реагировала на заявления Мальковой, то теперь научилась пропускать все мимо ушей. Актриса призналась, что испытывает жалость к сопернице.

Ранее телеведущий Андрей Малахов объяснил, почему Макеева вышла замуж за Романа, который работает обычным строителем.