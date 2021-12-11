Снятие с эфира Первого канала интервью Тутберидзе прояснили

Снятие с эфира Первого канала интервью Тутберидзе прояснили
Этери Тутберидзе. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Отсутствие передачи связали с отменой гран-при по фигурному катанию

Сегодня, 11 декабря, на Первом канале должны были показать интервью заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, однако зрители его посмотреть так и не смогли – в назначенное время по телевидению показали документальный фильм о конферансье. Ситуацию со снятием передачи с эфира прояснил телеведущий Дмитрий Борисов в своем "Instagram". 

По его словам, зрители, не понимая, что произошло, стали писать ему на страницу в личные сообщения. Ведущий рассказал, что интервью с тренером выйдет в эфир, но позже – это связано с отменой финала Гран-при по фигурному катанию в Японии.

"Мы еще чуть-чуть кое-что дозапишем, и обновленную версию смотрите в эфире совсем скоро. Очень скоро. Отдельно расскажем когда", – прояснил он.

Напомним, спортивные соревнования в Токио были отменены на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон". 

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

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