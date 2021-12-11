Продюсер уверяет, что ее информацию преподнесли неверно

Ксения Собчак и Яна Рудковская стали участницами благотворительного вечера. Телеведущая была на работе, а вот продюсер пришла на вечер в качестве гостьи. И, как сообщают анонимные телеграм-каналы, ее возмутила шутка Ксении о своем сыне. Однако Яна уверяет, что эти заявления не соответствуют действительности.

По слухам, Собчак во время мероприятия отпускала колкости в адрес светских персон. Во время представления цены одного из лотов – 50 тысяч евро, она пошутила, что столько же стоят две рекламные нашивки на спортивной форме сына Рудсковской. Та ответила ей, что на аукционе представлены ужасно неинтересные вещи.

Однако, как уверяет продюсер, все было иначе.

"У нас прекрасные отношения с Ксенией и вчера мы очень смешно шутили весь вечер, и после завершения аукциона ещё долго смеялись с Ксюшей и Натой Водяновой над моими фразами Ксении в ответ! И 300 человек тому свидетели", – написала Рудковская.

Она посоветовала авторам внимательно проверять источники, из которых они берут информацию.