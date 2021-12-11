Эпатажный актер сделал громкое заявление о ведущем

Никита Джигурда раскрыл происходящее за кулисами известных российских ток-шоу. Актер напомнил, что уже несколько лет бьет тревогу относительно таких программ, где обсуждают всякие ужасы и вбрасывают различные фейки, а также подставляют участников. Джигурда и сам судился после нескольких выпусков ток-шоу. Ему удалось отстоять свое честное имя, однако уголовные дела так и не завели. При этом артист рассказал о корне всех зол.



По словам Никиты, многие ведущие являются "заложниками" телевидения.

"На них компроматы существуют, и в том числе Малахов выполняет то, что поручили, естественно, боясь не только за свою карьеру",

– заявил он.

На этом фоне телеведущие никак не могут повлиять на вакханалию, которая творится на телеэкранах. Джигурда заключил, что с помощью подобных ток-шоу, где обсуждаются зачастую неприглядные моменты, россиян "отвлекают от важных тем".

Ранее российский артист Марочкин рассказал, как Малахов устраивает "подставы" на ток-шоу. По его словам, знакомый актер поведал ему о таком инциденте. Мужчину обманул лично Малахов, который заверил, что на телеэфире не будет экс-супруги, однако обещание не сдержал.