Дробыш покаялся за оскорбления в адрес Киркорова

Дробыш покаялся за оскорбления в адрес Киркорова
Виктор Дробыш. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Продюсер заявил, что повторно извиняться не станет

14 лет назад заслуженный артист России Виктор Дробыш имел неосторожность грубо высказаться в адрес коллеги, исполнителя Филиппа Киркорова. Не так давно по телевидению был показан тот самый фрагмент, на котором продюсер нелестно прохаживается по королю российской эстрады – после того случая Филипп в сердцах заявил, что Виктор для него умер.

Дробыш, однако, теперь смотрит на ситуацию тех лет иначе: считает тогдашнего себя крайне наглой и озлобленной персоной, которая позволяла себе непростительную грубость. Филипп, конечно, был сильно задет.

Речь идет о видео, на котором продюсер высмеивает Киркорова за конфликт с журналисткой Ириной Ароян – она появилась с ним на конференции в розовой кофточке, не понравившейся артисту.  После этого Виктор сообщил, что артист "зацепился трусами за корягу", устраивая скандалы из-за одежды.

А недавно Дробыш отправил ту самую видеозапись Филиппу в директ, сообщив, что стыдится сказанного. Киркоров, как оказывается, все помнит: потребовал от продюсера публичных извинений. Однако повторно Дробыш извиняться не собирается.

"Было бы хуже, если бы я стал предпринимать какие-то действия. Слава богу, я выговорился", – высказался Виктор в эфире "Секрета на миллион" с Лерой Кудрявцевой, назвав себя из-за скандального интервью нулевых "озлобленным карликом".

Под постом телеканала "Муз-ТВ", в котором была размещена та самая запись, Филипп разразился гневным постом, в котором заявил, что все имеет свой предел – теперь такого человека, как Виктор Дробыш, для звездного артиста просто не существует. Завершает свой комментарий Киркоров выражением открытого презрения к Дробышу.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

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