У прославленной певицы начались проблемы с ногами

Внук артистки Стас Пьеха рассказал, как она живет сейчас.



В разговоре с Лерой Кудрявцевой на шоу "Секрет на миллион" он признался, что его знаменитая бабушка практически не выходит из квартиры и очень мало двигается. Стас напомнил, что певица перенесла операцию на суставах. После этого медики рекомендовали побольше двигаться, но она этого не сделала. Это обернулось проблемами с ногами.

Впрочем, судя по словам Стаса, все не столь плачевно, как может показаться. Несмотря на то, что Эдита Станиславовна с неохотой выходит на прогулки и большую часть времени проводит в постели, есть то, что до сих пор заставляет ее "бегать". Энергичной легендарная артистка становится, когда у нее намечается концерт.

Отметим, что на публике Эдита Пьеха теперь показывается крайне редко. С журналистами артистка тоже практически перестала общаться, поэтому поклонники почти ничего не знают о том, что происходит со звездой.

Ранее Стас Пьеха поведал, что его бабушка практически осталась ни с чем после того, как оставила сцену. За всю свою карьеру Эдита Пьеха не нажила большого состояния. По словам внука, она никогда не умела "зарабатывать бабки".