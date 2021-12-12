Курс рубля
- Когда валюта подешевеет: прогноз эксперта
- Аналитики дали прогноз по курсу валют на год вперед
- Курс рубля может рухнуть еще до Нового года
Внук артистки Стас Пьеха рассказал, как она живет сейчас.
В разговоре с Лерой Кудрявцевой на шоу "Секрет на миллион" он признался, что его знаменитая бабушка практически не выходит из квартиры и очень мало двигается. Стас напомнил, что певица перенесла операцию на суставах. После этого медики рекомендовали побольше двигаться, но она этого не сделала. Это обернулось проблемами с ногами.
Впрочем, судя по словам Стаса, все не столь плачевно, как может показаться. Несмотря на то, что Эдита Станиславовна с неохотой выходит на прогулки и большую часть времени проводит в постели, есть то, что до сих пор заставляет ее "бегать". Энергичной легендарная артистка становится, когда у нее намечается концерт.
Отметим, что на публике Эдита Пьеха теперь показывается крайне редко. С журналистами артистка тоже практически перестала общаться, поэтому поклонники почти ничего не знают о том, что происходит со звездой.
Ранее Стас Пьеха поведал, что его бабушка практически осталась ни с чем после того, как оставила сцену. За всю свою карьеру Эдита Пьеха не нажила большого состояния. По словам внука, она никогда не умела "зарабатывать бабки".
Аналитик оценил, скажется ли дело на сертификации "Северного потока-2"
Представитель президента напомнил об исправном выполнении обязанностей по поставкам российской стороной