Сестра давно не навещает: что стало с младшим братом Ротару

Сестра давно не навещает: что стало с младшим братом Ротару
София Ротару. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Родственник знаменитой певицы появился на телевидении

Журналисты расспросили у младшего брата Софии Ротару, как он сейчас живет. Родственник звезды зарабатывает на жизнь, как может.

Анатолию Ротарю 68 лет. Он остался жить в родном селе Ротару – Маршинцы. Это порядка шести часов езды от украинской столицы. Брат певицы – фермер, он выращивает кукурузу, пшеницу.

"…вертись, если хочешь что-то заработать",

- поведал Анатолий.

Дела на фоне пандемии ковида идут не очень хорошо. Когда-то Ротару подарила брату пивной завод, но сейчас производство стоит. Было и семейное кафе в родном селе певицы. Им Анатолий заправлял вместе с другим братом, Евгением. Раньше заведение никогда не пустовало – многие хотели поесть у родных знаменитой артистки. Но сейчас о потоке посетителей остается лишь вспоминать – заведение закрыто.

"Нет людей, нет денег".

К счастью, у братьев есть еще и цех, где производится упаковка из полиэтилена. Он еще приносит доход.

Обиды на сестру Анатолий не держит. Он рассказал, что певица старается помогать всем родным. Вот и ему с братом она когда-то дала денег, чтобы открыли свое дело.

Чаще всего из всей большой семьи (есть еще три сестры) артистка общается с Аурикой. Братьев они давно не навещали, но Анатолий объясняет это солидным возрастом сестер – дальняя дорога уже не так легко переносится.

Ранее поклонников обеспокоила дрожь в руках Ротару на концерте "Песня года". Почитатели таланта 74-летней артистки переживают за ее здоровье.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Эксперт раскрыл итоги "самого худшего" сценария для "Газпрома" после претензий Польши

Аналитик оценил, скажется ли дело на сертификации "Северного потока-2"

После слов Пескова Греция осталась без скидок на газ

Представитель президента напомнил об исправном выполнении обязанностей по поставкам российской стороной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей