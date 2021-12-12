Родственник знаменитой певицы появился на телевидении

Журналисты расспросили у младшего брата Софии Ротару, как он сейчас живет. Родственник звезды зарабатывает на жизнь, как может.



Анатолию Ротарю 68 лет. Он остался жить в родном селе Ротару – Маршинцы. Это порядка шести часов езды от украинской столицы. Брат певицы – фермер, он выращивает кукурузу, пшеницу.

"…вертись, если хочешь что-то заработать",

- поведал Анатолий.

Дела на фоне пандемии ковида идут не очень хорошо. Когда-то Ротару подарила брату пивной завод, но сейчас производство стоит. Было и семейное кафе в родном селе певицы. Им Анатолий заправлял вместе с другим братом, Евгением. Раньше заведение никогда не пустовало – многие хотели поесть у родных знаменитой артистки. Но сейчас о потоке посетителей остается лишь вспоминать – заведение закрыто.

"Нет людей, нет денег".

К счастью, у братьев есть еще и цех, где производится упаковка из полиэтилена. Он еще приносит доход.

Обиды на сестру Анатолий не держит. Он рассказал, что певица старается помогать всем родным. Вот и ему с братом она когда-то дала денег, чтобы открыли свое дело.

Чаще всего из всей большой семьи (есть еще три сестры) артистка общается с Аурикой. Братьев они давно не навещали, но Анатолий объясняет это солидным возрастом сестер – дальняя дорога уже не так легко переносится.

Ранее поклонников обеспокоила дрожь в руках Ротару на концерте "Песня года". Почитатели таланта 74-летней артистки переживают за ее здоровье.