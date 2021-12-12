Дочь актрисы наслаждается отдыхом

Анна Заворотнюк отправилась отдыхать на Мальдивы. На райских островах наследница "прекрасной няни" доказывает, что такой эпитет применим не только по отношению к ее знаменитой матери, но и к ней самой. Девушка опубликовала фото в игривом купальнике, которые не оставили ее подписчиков равнодушными.

Заворотнюк снялась в бассейне по пояс во время завтрака. Блогер выбрала ярко-розовый купальник, который выполнен в виде мордочки кота. Девушка продемонстрировала своим фанатам пышные формы, роскошные густые волосы и осиную талию. Образ дочь Анастасии Заворотнюк дополнила солнцезащитными очками на цепочке. На одном из кадров появилась и подруга блогера, с которой она отдыхает.

Поклонники осыпали Заворотнюк комплиментами, отметив ее природную красоту.

"Девочка-бомба", "Красивая Аннушка", "Ты просто огонь, наша юная леди!", "Роскошная", – пишут интернет-пользователи под снимками.

К слову, столь откровенными кадрами девушка делится крайне редко.

Ранее стало известно, что Анна Заворотнюк помолвлена с таинственным избранником.