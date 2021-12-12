"Девочка-бомба": Заворотнюк похвасталась формами в задорном купальнике

"Девочка-бомба": Заворотнюк похвасталась формами в задорном купальнике
Анна Заворотнюк. Фото: www.instagram.com/anna_zavorotnyuk
Дочь актрисы наслаждается отдыхом

Анна Заворотнюк отправилась отдыхать на Мальдивы. На райских островах наследница "прекрасной няни" доказывает, что такой эпитет применим не только по отношению к ее знаменитой матери, но и к ней самой. Девушка опубликовала фото в игривом купальнике, которые не оставили ее подписчиков равнодушными.

Заворотнюк снялась в бассейне по пояс во время завтрака. Блогер выбрала ярко-розовый купальник, который выполнен в виде мордочки кота. Девушка продемонстрировала своим фанатам пышные формы, роскошные густые волосы и осиную талию. Образ дочь Анастасии Заворотнюк дополнила солнцезащитными очками на цепочке. На одном из кадров появилась и подруга блогера, с которой она отдыхает.

Поклонники осыпали Заворотнюк комплиментами, отметив ее природную красоту.

"Девочка-бомба", "Красивая Аннушка", "Ты просто огонь, наша юная леди!", "Роскошная", – пишут интернет-пользователи под снимками.

К слову, столь откровенными кадрами девушка делится крайне редко.

Ранее стало известно, что Анна Заворотнюк помолвлена с таинственным избранником. 

Полина ИВАНОВА

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