Алисе не придется выкладывать средства за проживание в доме своей экс-свекрови

Мама известного российского футболиста Андрея Аршавина, бывшего игрока лондонского "Арсенала", потребовала со своей бывшей невестки практически два миллиона рублей за проживание в ее квартире. Жилая площадь в Коломягах была оформлена на Татьяну Аршавину, которая рассчитала, что за все эти месяцы Алиса ей должна практически два миллиона рублей – 1,92 млн, не включая проценты на 36 тысяч.

Известно, что зимой 2021 года Казьмину уже выселили из особняка футболиста – жилплощадь Андрей оформил на маму. После этого оскорбленная Алиса пошла на ток-шоу, где осветила ситуацию, а также обратилась за помощью к юристу Вадиму Лялину.

Как отмечает источник, Приморский суд Санкт-Петербурга отказал самому истцу – Казьмина ничего не должна выплачивать Аршавиной. Известно, что в конце ноября аналогичное решение было вынесено судом в Красносельском районе – после рассмотрения гражданского дела судья отказал матери бывшего футболиста сборной России в выплатах.

Известно, что 39-летняя Казьмина борется с редким аутоимунным заболеванием, которое обезобразило ее прекрасное лицо. До некоторых пор она боролась за право остаться в доме экс-супруга, оформленного на мать. После этого недовольный таким положением дел владелец обратился в суд – инстанция вынесла решение в пользу истца, признав, что Алиса с тремя детьми занимает коттедж на незаконных основаниях. Тогда же сообщалось, что Татьяна Аршавина вознамерилась взыскать с бывшей невестки два миллиона рублей неосновательного обогащения.

Женщина также рассказала, что футболист однажды пообещал оставить ей коттедж, в котором они долгое время жили друг с другом, находясь в романтических отношениях. Алиса упрекает спортсмена в том, что свое слово он не сдержал, равно как и не попытался помешать планам матери.