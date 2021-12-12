Спасти бизнес: в СМИ озвучили причину развода Лепса с молодой супругой

Спасти бизнес: в СМИ озвучили причину развода Лепса с молодой супругой
Григорий Лепс. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Мало кто верит, что у счастливой пары вдруг появился настоящий повод

Предстоящий развод звездного артиста Григория Лепса с супругой породил огромное количество слухов в медиа. Многие не понимают: как крепкий на вид брак может завершиться таким образом после двадцати лет счастливой совместной жизни.

У пары есть трое прекрасных детей, Лепс вместе с супругой Анной Шаплыковой часто путешествуют и не позволяют себе выносить из избы ссор на радость журналистам. Неизвестно, по какой причине певец решился на холостяцкую жизнь. Однако не исключено, что реальной причиной стали деньги – точнее, их отсутствие. Григорий, кажется, испытывает из-за всей этой истории крайние переживания – он сбросил за последнее время 14 килограммов.

"Если я буду сильно худой, все будут думать, что мне нечего есть и будут давать денежку", – отшутился певец в эфире "Ты не поверишь".

Лепс часто говорил о том, что многим обязан своей супруге – та о нем заботилась и всегда оказывала поддержку, не позволяя опустить руки в трудную минуту. Странно, если инициатором развода окажется сама Анна.

У артиста имеются апартаменты в центре столицы, а также трехэтажные хоромы на Рублевке с шикарным автопарком. В их общем с супругой владении – успешный ювелирный бизнес. Пару лет назад исполнитель открыл ресторан, который позднее прогорел, до этого артисту пришлось закрыть еще одну пирожковую. Музыкант и не скрывает, что не способен на экономию средств – за это ему нередко приходилось выслушивать критику от близких.

Как пишет "Пятый канал", развод, как считают звездные коллеги Лепса, призван отвести от виновника мрачного торжества финансовый крах, и не более.

До этого сообщалось, что причиной развода стал кризис в отношениях Григория с Анной.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

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