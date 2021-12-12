Модельер теперь ест без самостоятельной помощи и отчетливо разговаривает

Осенью состояние известного российского модельера Вячеслава Зайцева сильно ухудшилось – законодателя мод госпитализировали в одну из московских больниц. Там он провел какое-то время под внимательным присмотром медиков.

83-летний модерьер, кажется, пошел на поправку – теперь Вячеслав отчетливо может говорить, хотя до этого предложения ему давались с большим трудом. Правда, Зайцев все так же не может передвигаться самостоятельно. Несколько лет у него прогрессирует болезнь Паркинсона. Приятного в этом мало, указывает модельер.

Хотя прогресс, несомненно, присутствует: если недавно пожилого пациента приходилось кормить с ложечки, то теперь он может держать в руках вилку без посторонней помощи. Экс-глава Дома моды Зайцева Николай Головин выразил врачам благодарность за такой труд.

"Ему пришлось пройти две серьезные реабилитации. Слава богу, ему стало лучше. Полгода назад увидел его – понял, этой край. Два-три месяца максимум. Увидел его взгляд – это была мольба о помощи. Начал работать. Столько лет знаем друг друга", – высказался Головин.

Для прохождения бесплатного лечения модельеру оформили инвалидность. Головина больше всего возмутила безучастность сына Вячеслава – тот, по его словам, палец о палец не ударил. Хотя Егор Зайцев, напротив, обвиняет в болезни батюшки Головина – "они пичкали его таблетками".

"И что творится у него в Каблукове, куда мы одно время ездили с женой и дочкой. Он – машина, доенная корова для них", – высказался наследник модельера в эфире телепередачи "Ты не поверишь" на канале НТВ.

Сам Головин считает, что его начальника решили сжить со свету – отправили в деревню, изолировав от всего мира, и закрыли дорогу в Дом моды.