Знаменитая актриса появилась на съемочной площадке и вызвала ступор

Лада Дэнс дала большое интервью, где рассказала о полной трудностей жизни в начале карьеры. Вспомнила звезда и о забавных случаях.



Она рассказала о съемках популярного некогда сериала "Бальзаковский возраст". Фактически это был дебют Дэнс в кино. Поначалу она отнекивалась, что вовсе не актриса и не справится с такой работой. Однако режиссер Дмитрий Фикс все же уговорил ее попробовать, заверив, что всему научит и всячески будет поддерживать.

Звезда призналась, что съемки давались ей тяжело, потому что многого, будучи непрофессиональной актрисой, она не знала. Ей было поначалу непонятно, как нужно двигаться, говорить и т.д. А когда на площадке появилась Вера Алентова, Дэнс и вовсе впала в ступор. Она восхищалась этой актрисой, знала все фильмы с ней.

"И тут сцена, Алентова в кадре, и я понимаю, что просто не достойна работать вместе с такой звездой! В общем, у меня началась истерика... Дубли не получались, Дима меня 40 минут успокаивал",

– вспоминает Дэнс о знакомстве со знаменитой актрисой.

Она призналась, что после сериала все фильмы, в которых она потом снималась, были уже "не тем". Самыми значимыми для нее так и остались съемки в "Бальзаковском возрасте".

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