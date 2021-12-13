Успокаивали 40 минут: как у Лады Дэнс случилась истерика при виде Веры Алентовой

Успокаивали 40 минут: как у Лады Дэнс случилась истерика при виде Веры Алентовой
Лада Дэнс. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Знаменитая актриса появилась на съемочной площадке и вызвала ступор

Лада Дэнс дала большое интервью, где рассказала о полной трудностей жизни в начале карьеры. Вспомнила звезда и о забавных случаях.

Она рассказала о съемках популярного некогда сериала "Бальзаковский возраст". Фактически это был дебют Дэнс в кино. Поначалу она отнекивалась, что вовсе не актриса и не справится с такой работой. Однако режиссер Дмитрий Фикс все же уговорил ее попробовать, заверив, что всему научит и всячески будет поддерживать.

Звезда призналась, что съемки давались ей тяжело, потому что многого, будучи непрофессиональной актрисой, она не знала. Ей было поначалу непонятно, как нужно двигаться, говорить и т.д. А когда на площадке появилась Вера Алентова, Дэнс и вовсе впала в ступор. Она восхищалась этой актрисой, знала все фильмы с ней.

"И тут сцена, Алентова в кадре, и я понимаю, что просто не достойна работать вместе с такой звездой! В общем, у меня началась истерика... Дубли не получались, Дима меня 40 минут успокаивал",

– вспоминает Дэнс о знакомстве со знаменитой актрисой.

Она призналась, что после сериала все фильмы, в которых она потом снималась, были уже "не тем". Самыми значимыми для нее так и остались съемки в "Бальзаковском возрасте".

Ранее Лада Дэнс поведала о конфликте с Филиппом Киркоровым.

Источник: "Семь дней" ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров

Эксперт раскрыл итоги "самого худшего" сценария для "Газпрома" после претензий Польши

Аналитик оценил, скажется ли дело на сертификации "Северного потока-2"

После слов Пескова Греция осталась без скидок на газ

Представитель президента напомнил об исправном выполнении обязанностей по поставкам российской стороной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей