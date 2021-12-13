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Лада Дэнс дала
большое интервью, где рассказала о полной трудностей жизни в начале карьеры. Вспомнила
звезда и о забавных случаях.
Она рассказала о съемках популярного некогда сериала "Бальзаковский возраст". Фактически это был дебют Дэнс в кино. Поначалу она отнекивалась, что вовсе не актриса и не справится с такой работой. Однако режиссер Дмитрий Фикс все же уговорил ее попробовать, заверив, что всему научит и всячески будет поддерживать.
Звезда призналась, что съемки давались ей тяжело, потому что многого, будучи непрофессиональной актрисой, она не знала. Ей было поначалу непонятно, как нужно двигаться, говорить и т.д. А когда на площадке появилась Вера Алентова, Дэнс и вовсе впала в ступор. Она восхищалась этой актрисой, знала все фильмы с ней.
"И тут сцена, Алентова в кадре, и я понимаю, что просто не достойна работать вместе с такой звездой! В общем, у меня началась истерика... Дубли не получались, Дима меня 40 минут успокаивал",
– вспоминает Дэнс о знакомстве со знаменитой актрисой.
Она призналась, что после сериала все фильмы, в которых она потом снималась, были уже "не тем". Самыми значимыми для нее так и остались съемки в "Бальзаковском возрасте".
Ранее Лада Дэнс поведала о конфликте с Филиппом Киркоровым.
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