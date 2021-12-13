Жюри "Суперстара" овациями поддержали замечание Долиной Соседову

Жюри "Суперстара" овациями поддержали замечание Долиной Соседову
Лариса Долина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артистке явно не понравилась импровизация критика

Новое музыкальное шоу "Суперстар. Возвращение" пришлось по вкусу российским зрителям. Стоит отметить, что практически каждый выпуск телепередачи сопровождается небольшим скандалом или перебранкой между звездными судьями. На этот раз небольшой конфликт произошел у именитой российской певицы Ларисы Долиной и известного критика Сергея Соседова.

Камнем преткновения стал популярный певец Виктор Салтыков. На этой программе он выступает в качестве участника-конкурсанта. Звездный исполнитель спел композицию "Просто подари мне один только взгляд". Сильный голос и манера исполнения привели в восторг всех, кроме Соседова. В своем недовольстве критик дошел до того, что назвал голос звезды похожим на произношение "механической куклы". После этого Соседов решил изобразить, как выступал Салтыков, и запел сам.

Такая импровизация вызвала большое недовольство у Ларисы Долиной. Она обратилась к Соседову с просьбой прекратить пение и не учить именитых артистов, как работать. Лариса отметила, что Сергею не стоит заниматься не своим делом и пытаться петь. Однако критика не смутила Соседова, который продолжил настаивать на том, что Виктор выступил из рук вон плохо.

Стоит отметить, что резкое суждение Долиной о скандальном музыкальном критике разделили и другие звездные судьи – певец Стас Пьеха и телеведущая Лера Кудрявцева. Они поддержали высказывание исполнительницы хита "Погода в доме" бурными аплодисментами.

Кстати, недавно стало известно, что однажды София Ротару испугалась камер во время откровенного разговора с Ларисой Долиной.

Источник: Суперстар. Возвращение ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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