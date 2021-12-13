Молодой человек серьезно пострадал

Недавно в интернет-пространстве появилась информация о большом несчастье в жизни знаменитого российского артиста Максима Дрозда. Сына звезды популярных телепроектов "Родительский день", "Две истории о любви", "Ликвидация" и других стал жертвой драки. Прессе удалось узнать последние подробности о здоровье Егора.



Так, журналисты выяснили, что молодой человек получил серьезный ушиб мозга и черепно-мозговую травму. Помимо этого, у парня переломаны кости. Также после драки на лице молодого человека под глазом появился внушительных размеров синяк. Такую информацию публикуют корреспонденты издания "Известия".

Как сообщает телеканал "360", звездный наследник любимца российских телезрителей пострадал 11 декабря. Печальный инцидент произошел в столице нашей страны, в одном из баров.

По пока не установленным причинам между Егором и другим посетителем развлекательного заведения завязалась перепалка, которая переросла в драку. По итогу молодой человек получил несколько ударов по голове. Из-за этого Егор потерял равновесие и упал, получив при падении еще несколько травм.

Сейчас молодой человек находится под присмотром медицинских специалистов. Скорая помощь увезла парня в больницу имени Боткина. Когда медики приехали на место происшествия, Егор был без сознания. Печальную информацию уже подтвердил отец пострадавшего парня. Он попросил всех неравнодушных помолиться за здоровье любимого сына.

Напомним, несколько недель назад знаменитого артиста из сериала "Склифосовский" госпитализировали после драки. Петр Томашевский получил серьезную травму головы.