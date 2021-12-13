На кого похож маленький сын Петросяна: появилось фото лица мальчика

На кого похож маленький сын Петросяна: появилось фото лица мальчика
Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Супруга юмориста сделала публикацию в Instagram

Впервые за почти два года после рождения первенца Татьяна Брухунова показала лицо сына. Фото и видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке мальчик задувает единственную свечу на торте. Супруга Петросяна подписала кадр лаконично – "1.9", видимо, сообщая о возрасте ребенка. Ваган Евгеньевич родился в марте 2020 года. 

В комментариях фото ребенка вызвало восторг у подписчиков. Многие отметили невероятное сходство с Евгением Петросяном.

"Какой замечательный мальчик!", "Очень похож на отца", "Бравый парень. Модная рубашка, а щечки", "Ой, маленький Петросянчик", – пишут пользователи. 

Напомним, роды ребенка Петросяна и Брухуновой прошли в Дубаи. Сперва поговаривали, что его выносила суррогатная мать – никто до этого не видел Татьяну с животом. Однако позже супруга юмориста эту информацию опровергла, заявив, что выносила сына самостоятельно.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

В России нашли уловку для сертификации "Северного потока-2"

К поставкам газа может подключиться еще одна компания

Возмущенные французы посоветовали G7 молчать после заявления о России

Европейцы встали на защиту Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей