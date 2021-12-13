Супруга юмориста сделала публикацию в Instagram

Впервые за почти два года после рождения первенца Татьяна Брухунова показала лицо сына. Фото и видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке мальчик задувает единственную свечу на торте. Супруга Петросяна подписала кадр лаконично – "1.9", видимо, сообщая о возрасте ребенка. Ваган Евгеньевич родился в марте 2020 года.

В комментариях фото ребенка вызвало восторг у подписчиков. Многие отметили невероятное сходство с Евгением Петросяном.

"Какой замечательный мальчик!", "Очень похож на отца", "Бравый парень. Модная рубашка, а щечки", "Ой, маленький Петросянчик", – пишут пользователи.

Напомним, роды ребенка Петросяна и Брухуновой прошли в Дубаи. Сперва поговаривали, что его выносила суррогатная мать – никто до этого не видел Татьяну с животом. Однако позже супруга юмориста эту информацию опровергла, заявив, что выносила сына самостоятельно.