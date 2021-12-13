Элитный коттедж и апартаменты в центре Петербурга: кому достанется наследство Нины Ургант

Элитный коттедж и апартаменты в центре Петербурга: кому достанется наследство Нины Ургант
Нина Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Знаменитость оставила многомиллионную недвижимость

Советская и российская актриса театра и кино Нина Ургант скончалась в начале декабря в 92-летнем возрасте. Звезда оставила наследство на миллионы рублей. Известно, что Ургант принадлежали две квартиры в центре Петербурга, загородный дом в поселке Грузино Всеволожского района, а также коттедж в Лисьем Носу.

Журналистам удалось выяснить, кому отойдет одна из квартир – жилая площадь в сто квадратов теперь достанется звездному внуку покойной артистки Ивану Урганту. В этой части Адмиралтейского района стоимость жилья кричащая – на пересечении Крюкова канала и Мойки цены начинаются от 109 млн рублей.

По информации СМИ, указанную жилую площадь семья изначально решила оформить на Ивана. А коттедж в Грузино, вероятнее всего, отойдет Урганту-старшему, который нередко туда ездит. Минимальная цена апартаментов – 4,2 миллиона рублей.

В Лисьем Носу Нине Ургант пару лет назад выделили несколько гектаров, хотя она там и не появлялась. Землей стал пользоваться сын Андрей.

Когда-то у Нины Николаевны имелась еще одна квартира в центре Петербурга – на проспекте Римского-Корсакова. Однако звезда предпочла вернуть апартаменты городским властям, сообщает StarHit, ссылаясь на собственные источники.

Напомним, Нина Ургант ушла из жизни 3 декабря в Петербурге. Длительное время знаменитость страдала болезнью Паркинсона – речь давалась ей с трудом, актрисе было непросто передвигаться. Звезда скончалась в собственной квартире. Похороны состоялись пять дней спустя, на кладбище в Комарово.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

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