Серябкина похвасталась пышными формами в мини после родов

Серябкина похвасталась пышными формами в мини после родов
Ольга Серябкина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артистка произвела фурор в Сети

Недавно экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина впервые стала матерью. Певица достаточно быстро восстановилась после родов. На личной странице в Instagram исполнительница продемонстрировала свои пышные формы.

Напомним, Серябкина состоит в браке с бывшим концертным директором и сыном грузинского бизнесмена Георгием Начкебией. В ноябре этого года у супругов родился сын. Первенца супруги назвали Лукой.

Ольга опубликовала три фотографии, на которых она позирует в коротком платье нежно-салатового цвета с тонкими бретельками.

"Скучала по платьям", – написала исполнительница.

На свежих снимках Серябкина похвасталась пышным бюстом. На крайнем фото артистка взяла на руки маленького сына.

Пользователи Сети завалили Ольгу комплиментами.

"Красавица шикарная", "Взгляд прям в душу", "Вау", "Сочная, красивая богиня!", "Секси мама", "Фигура супер", – прокомментировали восхищенные подписчики.

За час снимки набрали более 30 тысяч лайков и около 240 комментариев. Многие акцентировали внимание на аппетитных формах исполнительницы.

Напомним, на данный момент артистка выступает под собственным именем. В 2019 году Серябкина разорвала сотрудничество с продюсером Максимом Фадеевым. Некоторое время певица выступала под псевдонимом Molly. В феврале 2020 года Ольга отказалась от сценического имени и полностью ушла в сольное плавание. 

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

В России нашли уловку для сертификации "Северного потока-2"

К поставкам газа может подключиться еще одна компания

Spiegel: Россия не собирается развязывать войну на Украине

По мнению немецкого издания, россияне просто завидуют развитию Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей