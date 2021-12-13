Серябкина похвасталась пышными формами в мини после родов

Артистка произвела фурор в Сети

Недавно экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина впервые стала матерью. Певица достаточно быстро восстановилась после родов. На личной странице в Instagram исполнительница продемонстрировала свои пышные формы.

Напомним, Серябкина состоит в браке с бывшим концертным директором и сыном грузинского бизнесмена Георгием Начкебией. В ноябре этого года у супругов родился сын. Первенца супруги назвали Лукой.

Ольга опубликовала три фотографии, на которых она позирует в коротком платье нежно-салатового цвета с тонкими бретельками.

"Скучала по платьям", – написала исполнительница.

На свежих снимках Серябкина похвасталась пышным бюстом. На крайнем фото артистка взяла на руки маленького сына.

Пользователи Сети завалили Ольгу комплиментами.

"Красавица шикарная", "Взгляд прям в душу", "Вау", "Сочная, красивая богиня!", "Секси мама", "Фигура супер", – прокомментировали восхищенные подписчики.

За час снимки набрали более 30 тысяч лайков и около 240 комментариев. Многие акцентировали внимание на аппетитных формах исполнительницы.

Напомним, на данный момент артистка выступает под собственным именем. В 2019 году Серябкина разорвала сотрудничество с продюсером Максимом Фадеевым. Некоторое время певица выступала под псевдонимом Molly. В феврале 2020 года Ольга отказалась от сценического имени и полностью ушла в сольное плавание.