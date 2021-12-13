Экс-прима Большого поделилась весьма интересными историями

Звездная балерина Анастасия Волочкова почтила своим присутствием шоу "Бар в большом городе", вызвав суматоху среди гостей. Организаторы решили, что поведение бывшей примы Большого театра выбивается за рамки цензуры – пришлось ограничить выпуск.

На YouTube выпуск "Бара в большом городе теперь доступен лишь в платной подписке. Оказалось, что поведение Волочковой многие сочли вызывающим. Виртуоз банных шпагатов под действием горячительных напитков не дала никому и слова толком вымолвить: гостям приходилось выслушивать ее монолог. Ни Елене Новиковой, ни Владимиру Бухарову не удалось рассказать публике ничего интересного.

Анастасия рассказала о том, как встречалась с популярным комиком Джимом Керри, поведала о шикарных подарках от состоятельных и влиятельных бизнесменов. А еще рассказала про то, как однажды изволила справить малую нужду под елочкой.

"Пошла и сделала дела. Днем спустя в Сети появилась видеозапись, как Волочкова снимает нижнее белье. Сначала очень расстроилась и не поняла, кто же решил меня так подставить. Потом оказалось, что моя попа интересует пользователей больше, чем все мировые события. Я – феномен", – с гордостью заявила звезда.

Нелестно балерина отозвалась о руководстве Большого театра – те будто бы пытались прогнать Анастасию со сцены, и сослали в лондонский Альберт-холл. Сейчас билеты в Большой театр, утверждает Анастасия, стоят по 60 тысяч рублей! Дешевле отдохнуть пару дней на Мальдивах. Если раньше ценителями сцены были истинные поклонники балета, то теперь, вздыхает Волочкова, туда заявляются лишь "толстосумы", пишет StarHit.

Ранее в Сети появились слухи о дебоше, устроенном будто нетрезвой Анастасией на одном из турецких курортов.