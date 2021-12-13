Шукшина могла попасть в секту – заявление сестры

Шукшина могла попасть в секту – заявление сестры
Мария Шукшина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Родственница актрисы считает, что из нее сделали рупор для трансляции странных идей

Недавно Ольга Шукшина, сестра актрисы Марии Шукшиной, объяснила ее скандальное поведение. По мнению женщины, знаменитость попала под чье-то негативное влияние. В недавнем интервью для News.ru Ольга предположила, что деятельница культуры стала жертвой секты.

Некоторое время назад Мария связалась с бывшим настоятелем Среднеуральского женского монастыря Сергием (настоящее имя – Николай Романов, прим. ред.). Схиигумен посвятил артистку в свои дела и позволил ей снять фильм о его учении. Примечательно, что когда это захотела сделать блогер Ксения Собчак, Романов крайне агрессивно отреагировал на появление скандально известной блондинки.

Вскоре после знакомства с Николаем, который, к слову, считает себя царебожником, Шукшина опубликовала видео, где открыто выступила против вакцинации. Ольга уверена – эти два события связаны друг с другом.

"По моим ощущениям, за Машиными высказываниями стоят третьи лица. Я почти уверена, что тексты для ее YouTube-канала и Instagram пишет не она сама, а кто-то иной "режиссирует", – высказалась женщина.

По словам Шукшиной-младшей, актрису превратили в рупор для трансляции странных идей. К слову, последователи идей Романова считают – вакцинация была создана специально для того, чтобы сократить численность населения. Такого же мнения придерживается и кинозвезда.

Ольга предположила, что именитой сестре хорошо промыли мозги. Мол, она является дочерью легендарного кинорежиссера, поэтому ее роль заключается в спасении всего человечества.

Ранее Шукшина-младшая заявила, что на актрису негативно повлиял разлад внутри семьи. 

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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