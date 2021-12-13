Родственница актрисы считает, что из нее сделали рупор для трансляции странных идей

Недавно Ольга Шукшина, сестра актрисы Марии Шукшиной, объяснила ее скандальное поведение. По мнению женщины, знаменитость попала под чье-то негативное влияние. В недавнем интервью для News.ru Ольга предположила, что деятельница культуры стала жертвой секты.

Некоторое время назад Мария связалась с бывшим настоятелем Среднеуральского женского монастыря Сергием (настоящее имя – Николай Романов, прим. ред.). Схиигумен посвятил артистку в свои дела и позволил ей снять фильм о его учении. Примечательно, что когда это захотела сделать блогер Ксения Собчак, Романов крайне агрессивно отреагировал на появление скандально известной блондинки.

Вскоре после знакомства с Николаем, который, к слову, считает себя царебожником, Шукшина опубликовала видео, где открыто выступила против вакцинации. Ольга уверена – эти два события связаны друг с другом.

"По моим ощущениям, за Машиными высказываниями стоят третьи лица. Я почти уверена, что тексты для ее YouTube-канала и Instagram пишет не она сама, а кто-то иной "режиссирует", – высказалась женщина.

По словам Шукшиной-младшей, актрису превратили в рупор для трансляции странных идей. К слову, последователи идей Романова считают – вакцинация была создана специально для того, чтобы сократить численность населения. Такого же мнения придерживается и кинозвезда.

Ольга предположила, что именитой сестре хорошо промыли мозги. Мол, она является дочерью легендарного кинорежиссера, поэтому ее роль заключается в спасении всего человечества.

Ранее Шукшина-младшая заявила, что на актрису негативно повлиял разлад внутри семьи.