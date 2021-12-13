Скончался режиссер Соловьев - СМИ

Скончался режиссер Соловьев - СМИ
Сергей Соловьев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Ему было 77 лет

Известный режиссер, народный артист России Сергей Соловьев ушел из жизни. Об этом сообщает РЕН ТВ. Соловьев скончался в Москве в возрасте 77 лет. По данным СМИ, тело режиссера нашли в его квартире в центре столицы. Причина смерти и подробности пока неизвестны.

Официально печальная новость пока не подтверждена. "Интерфакс" также сообщает о смерти Соловьева, ссылаясь на собственный источник.

Режиссер снял культовый фильм "Асса" и множество других, не менее известных. Среди них – "Чёрная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви", "Смятение чувств".

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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