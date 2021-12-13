Основателю клуба знатоков поплохело за несколько минут до эфира

Представители телевизионной игры "Что? Где? Когда?" раскрыли подробности о состоянии здоровья ведущего интеллектуального телешоу Бориса Крюка, которому ранее резко поплохело. В официальном сообщении пресс-служба успокоила поклонников, что у генерального продюсера отрицательный тест на коронавирусную инфекцию.

В настоящее время Крюк находится дома и проходит назначенное ему лечение. Основатель клуба знатоков продолжает трудиться, несмотря на неважное состояние. В публикации отмечается, что ПЦР-тест у Крюка оказался отрицательным.

Представители телеигры указали, что допуск на площадку программы запрещен людям, не имеющих QR-кодов, которые выдаются по результатам вакцинации или тестирования.

Известно, что за пару минут до эфира Крюку вдруг стало плохо. Организаторы оперативно решили заменить ведущего его сыном Михаилом. Все произошло так стремительно, что телевизионщики даже не успели сменить титры.

Известно, что у Михаила есть опыт работы в качестве редактора и режиссера телепрограммы. Он также выступает ассистентом своего отца. Крюку-младшему уже приходилось заниматься проведением интеллектуального шоу на эстонском телевидении. Михаил уже вел общественные мероприятия.

Ранее сообщалось об уходе троих известных знатоков из интеллектуального клуба. Участники Антон Иоков, Ольга Быкова и Георгий Арабули отказались участвовать в программе из-за скандала с Михаилом Скипским, которого обвинили в домогательствах в отношении лиц несовершеннолетнего возраста. Знатоков не устроило, что руководство интеллектуального шоу отказалось выгонять Скипского, гендиректор сообщила, что основания на изгнание Михаила из программы отсутствуют.