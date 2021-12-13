Актриса уже не узнает родных

Долгие годы советская и российская актриса Маргарита Терехова страдает от болезни Альцгеймера. В эфире передачи "Звезды сошлись" сын деятельницы культуры Александр поделился неутешительными подробностями ее состояния.

Терехов рассказал, что звезда картины "Д’Артаньян и три мушкетера" живет в собственной квартире. За 79-летней Маргаритой Борисовной постоянно присматривает сиделка.

Александр сообщил, что из-за тяжелого недуга актриса давно перестала узнавать родных.

"Она не говорит давно уже, поэтому сложно понять, узнает ли она или нет. Я думаю, что она давно меня не узнает", – отметил наследник кинозвезды.

Мужчина жалеет о том, что поздно завел ребенка. Терехов состоит в браке с бывшей солисткой группы "ВИА Гра" Татьяной Найник. В 2015 году у супругов родилась дочь Вера.

На тот момент болезнь Маргариты Борисовны уже вовсю прогрессировала. Поэтому когда сын и невестка принесли в квартиру артистки малышку, она уже не осознавала, что это – ее родная внучка.

А ведь когда-то знаменитость мечтала понянчить внуков. Мысли об этом доставляют Александру немало боли.

По словам мужчины, его дочь переняла немало качеств от своей именитой бабушки. Так, например, когда девочка раздувает ноздри, то становится маленькой копией Маргариты Борисовны.

Ранее стало известно, что Терехова отказалась от роли в фильме "Москва слезам не верит" ради съемок в другой кинокартине.