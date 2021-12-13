Гузеева рассказала об ошеломивших ее словах от собственного ребенка

Гузеева рассказала об ошеломивших ее словах от собственного ребенка
Лариса Гузеева. Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look/www.globallookpress.com
Эта фраза навсегда запомнилась актрисе

Звездная ведущая Лариса Гузеева поведала о самой обидной фразе, которую ей пришлось однажды услышать от собственного чада. Однажды ребенок пожаловался ей на недостаток внимания и выразился так, что потряс маму.

В эфире "Давай поженимся" Лариса отругала невесту Викторию – гостья проводит мало времени с детьми. Ведущая считает, что молодым родителям лишь кажется, будто они достаточно много занимаются с ребенком. 

"Один из детей сказал мне не так давно: "Лучше бы ты была без денег, но со мной бы проводила время". Фраза эта будет всегда меня преследовать", – призналась ведущая.

Лариса с сожалением призналась, что теперь уже не так нужна своим детям, как десятилетия назад. Работа занимала в те годы все ее время – выходило по одному выходному в месяц. А ребенок, указала Лариса, всегда нуждается в любви и внимании родителей.

Кстати, героиней выпуска на этот раз стала Анна Семенович – Лариса торжественно объявила имя звезды во время подготовки к выпуску "Давай поженимся". Впрочем, удивляться, как отметила сама ведущая, тут вовсе нечему: и у богатых персонажей существуют проблемы с поисками достойного спутника жизни – обеспеченные "тоже плачут". У 41-летней исполнительницы нет ни мужчины, ни наследников. Однако Анна не против стать мамой и даже призналась, что решила заморозить яйцеклетку.

Ранее в Сеть слили информацию о формате "Давай поженимся". Одна из участниц программы, которая решила попытать счастья, заявила, что все выпуски уже заранее отрепетированы, а вместо реальных участников в эфире выступают актеры любительского уровня.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

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