У покойного Соловьева были проблемы со здоровьем - ВГИК

У покойного Соловьева были проблемы со здоровьем - ВГИК
Сергей Соловьев. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
В пресс-службе подтвердили информацию о кончине кинодеятеля

Известный режиссер Сергей Соловьев, которого не стало сегодня, 13 декабря, страдал перед смертью от проблем с сердцем. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы Всероссийскосго госинститута кинематографии имени Герасимова, где покойный мэтр выступал в качестве руководителя режиссерской и актерской мастерской.

ВГИК подтвердил информацию о кончине Соловьева. О каких конкретных проблемах, связанных с сердцем покойного режиссера, идет речь, не уточняется.

Сергей Соловьев умер в 77 лет. Награжден премией Ленкомсомола в 1975 году, Госпремией СССР в 1977-м, в 1993 году был удостоен звания народного артиста Российской Федерации. Дважды выступал в качестве члена жюри на Венецианском фестивале. 

Напомним, известный режиссер скончался в собственной квартире в центре российской столицы. Как пишет РБК, причиной смерти стал сердечный приступ.

Новость о кончине прокомментировал Роберт Цой – в комментариях для журналистов мужчина выразил соболезнования в связи с прискорбным событием, и отметил, что российский режиссер, благодаря своему профессиональному чутью и прозорливости, одним из первых смог распознать талант, который был у его сына, ныне покойного советского песенника Виктора Цоя.

Среди наиболее известных работ российского кинорежиссера – культовая советская картина "Асса", вошедшая в трилогию с одноименным названием. Снял также художественную картину "Анна Каренина" по роману Льва Толстого.

Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

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