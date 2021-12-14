Певица с юмором подошла к решению судей

Знаменитая оперная певица Мария Максакова сейчас больше известна российской публике как участница бесконечной череды скандалов. На протяжении долгого времени артистка ведет судебные тяжбы с бывшим мужем Владимиром Тюриным. Недавно экс-возлюбленному удалось отсудить у Максаковой компенсацию морального вреда. Стоит отметить, что Мария не сильно расстроилась, так как наиболее неприятный для Владимира нюанс суд проигнорировал.



Так, Тюрин хотел добиться того, чтобы Максакову наказали за использование хлестких формулировок, которые якобы порочат его достоинство и репутацию. В частности, речь шла о том, что оперная певица постоянно позволяет себе называть бывшего благоверного "вором в законе". Мужчина, который предпочитает, чтобы его считали успешным бизнесменом, очень бесился из-за такого определения.

Однако профильные эксперты не увидели в данном словосочетании ничего предосудительного и не стали запрещать Максаковой так именовать бывшего возлюбленного. Это решение судей несказанно обрадовало оперную певицу. Она язвительно отметила, что теперь в отношении Владимира можно использовать данное определение даже без кавычек.

Мария также со злорадством добавила, что Владимиру пришлось серьезно раскошелиться на судебные разбирательства. При этом наиболее неприятная для него формулировка осталась на месте.

"Тратит свои грязные деньги на разные судебные издержки", – отмечает знаменитость в беседе с журналистами издания "СтарХит".

Напомним, Тюрин хотел получить от Максаковой 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального ущерба, однако суд посчитал достаточной сумму в размере всего 120 тысяч рублей.