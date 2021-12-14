Какую тайну режиссер Соловьев унес с собой в могилу

Какую тайну режиссер Соловьев унес с собой в могилу
Сергей Соловьев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Женатому сценаристу приглянулась несовершеннолетняя красавица-актриса

Накануне, 13 декабря, стало известно о смерти народного артиста РФ Сергея Соловьева. Деятель культуры ушел из жизни в возрасте 77 лет. После кончины режиссера журналисты заговорили о его главной тайне.

Когда Соловьев состоял в браке со второй женой – актрисой Марианной Кушнеровой, ему приглянулась начинающая артистка Татьяна Друбич. На тот момент ей было около 15 лет.

Сергей Александрович дал Друбич роль в своей картине "Сто дней после детства". Ходили слухи, что между женатым сценаристом и несовершеннолетней красавицей закрутился роман. Поговаривали, что в их отношениях присутствовала интимная связь. Мол, режиссера не смущал юный возраст возлюбленной.

Осенью 1974 года у Соловьева родился сын Дмитрий от Кушнеровой. Однако наличие общего наследника не спасло брак артистов.

В 1983 году Сергей Александрович женился на своей давней любовнице Татьяне. Примерно через год на свет появилась их дочь Анна. В 1989 году Соловьев и Друбич приняли решение развестись.

Интересен тот факт, что после разрыва Татьяна угрожала бывшему супругу. Актриса заявляла, что отправит сценариста за решетку, передает "Комсомольская Правда". Можно предположить, что Друбич имела в виду как раз их интимные отношения, когда ей еще не было 18-ти.

Однако правду знал только режиссер. Именно эту тайну Сергей Александрович унес с собой в могилу.

Ранее во ВГИКе рассказали, что у сценариста были проблемы с сердцем. Якобы это могло стать причиной смерти деятеля культуры. 

Источник: Комсомольская Правда ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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