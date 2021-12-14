Певцу даже вызывали медиков

Накануне Григорий Лепс должен был выйти на сцену вместе с Ларисой Долиной в "Крокус Сити Холле". Однако, как сообщила народная артистка РФ, исполнителю хита "Самый лучший день" пришлось отменить выступление из-за плохого самочувствия. Дабы избежать распространения ложной информации, директор певца Владимир Урюпин решил расставить все точки над i.

В личном микроблоге Долина написала о "внезапной Гришиной болезни". Деятельница культуры пожелала коллеге скорейшего выздоровления.

В Сети начали распространяться слухи, что Лепса подкосил развод с супругой Анной Шаплыковой. Напомним, по слухам, женщина подала на развод спустя практически 20 лет брака.

По словам Урюпина, у Григория Викторовича резко подскочило давление. Слова директора знаменитости приводит "СтарХит".

"Случился гипертонический криз. Возможно, переволновался", – отметил мужчина.

Владимир добавил, что артист является гипертоником. Это значит, что Лепс страдает от синдрома повышенного артериального давления.

Урюпин заявил, что певцу пришлось вызывать врачей. Состояние исполнителя быстро стабилизировали.

Директор звезды заверил – на данный момент здоровью Григория Викторовича ничего не угрожает. Артист находится дома и не жалуется на самочувствие.

Ранее журналисты предположили, что развод Лепса и Шаплыковой является фиктивным. Мол, вся эта история была придумана для того, чтобы скрыть наличие у певца финансовых проблем.