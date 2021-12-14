Медведева и Милохин дали очередной повод говорить об их романе

Медведева и Милохин дали очередной повод говорить об их романе
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Молодых людей поглотила романтическая атмосфера

О том, что фигуристка Евгения Медведева и тик-токер Даня Милохин состоят в отношениях, говорят уже давно. Однако участники "Ледникового периода" всячески отрицали свой роман. По всей видимости, молодые люди устали скрываться и решили подтвердить слухи общественности.

В телеграм-канале Super.ru появился отрывок из полуфинала популярного проекта. Выпуск покажут второго января на Первом канале. На видео Евгения и Даня слились в долгом чувственном поцелуе. В какой-то момент олимпийская чемпионка даже встала на носочки, чтобы быть ближе к блогеру.

Сначала Милохин держал ладони партнерши в своих. Позже руки молодого человека переместились на талию Медведевой. Особую романтичность сцене придали зажженные зрителями бенгальские огни, виднеющиеся на заднем плане.

"Они все-таки это сделали", – говорится в публикации.

Примечательно, что Евгения и Даня неоднократно подогревали интерес к своей паре. Однако до этого молодые люди не позволяли себе целоваться "в открытую".

Так, в первый раз фигуристка и звезда TikToka во время номера спрятались за ширмой и как будто прильнули друг к другу губами. Во второй раз Медведева, играя роль Мэри Джейн Уотсон – героини популярных американских комиксов, через маску поцеловала Милохина, который был Человеком-Пауком. 

Ранее Евгения устроила жаркие танцы на дне рождения блогера. Компанию девушке составили другие парни. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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