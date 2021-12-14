Хлебникова записала аудиообращение фанатам

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Ставшая жертвой пожара певица Марина Хлебникова вышла на связь с подписчиками. Свое аудиообращение исполнительница хита "Чашка кофею" опубликовала в личном микроблоге.
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