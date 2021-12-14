Хлебникова записала аудиообращение фанатам

Хлебникова записала аудиообращение фанатам
Марина Хлебникова. Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артистка отметила, что пребывает в хорошем настроении

Ставшая жертвой пожара певица Марина Хлебникова вышла на связь с подписчиками. Свое аудиообращение исполнительница хита "Чашка кофею" опубликовала в личном микроблоге.

Новость дополняется. 

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
новости партнеров

Торговая палата США раскрыла сценарии санкций против России

Вашингтон рассматривает три способа давления на Москву

Немецкие "зеленые" стали инструментом США и Польши в борьбе с Россией - Рар

Москве посоветовали вести диалог напрямую с политическими силами и бизнес-сообществом Германии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

2053 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей