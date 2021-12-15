Кабаева рассказала о личной трагедии после Олимпиады

Кабаева рассказала о личной трагедии после Олимпиады
Алина Кабаева. Фото: BEAUTIFUL SPORTS/U. Fassbender/www.globallookpress.com
История двадцатилетней давности до сих пор тревожит звезду

Знаменитая гимнастка Алина Кабаева редко дает интервью. Однако на днях она решила изменить этому правилу и побеседовала с популярным шоуменом Иваном Ургантом. Во время встречи выдающаяся спортсменка вспомнила, как сильно переживала после провального выступления на Олимпийских играх-2000. Тогда Кабаева отдала победу другой российской гимнастке Юлии Барсуковой.

Те Олимпийские игры проходили в австралийском Сиднее. Кабаева выступала на высшем уровне, однако в какой-то момент уронила обруч, что, разумеется, означало одно: ее итоговый результат будет далеко не лучшим.

Сейчас, спустя 21 год, Алина признается, что в тот момент считала проигрыш "личной трагедией". Художественная гимнастка долго не могла понять, как мог произойти такой досадный инцидент.

"Думала, что медаль у меня в кармане. Залезла в карман, а там ее нет", – рассказывает о пережитых чувствах Кабаева в откровенном разговоре с Ургантом.

Выдающаяся спортсменка призналась: единственным утешением для нее стало то, что золотая медаль все же уехала в Российскую Федерацию. Именно поэтому Кабаева до сих пор благодарна Юлии Барсуковой, которая также отлично выступила на Олимпиаде в Сиднее.

Стоит отметить, что уже спустя четыре года, в 2004-м году Алина Кабаева взяла реванш и завоевала первое место на Летних Играх в Афинах. Блистательное выступление художественной гимнастики привело требовательных судей в восторг.

К слову, недавно фигура знаменитой спортсменки стала предметом бурных обсуждений в интернет-пространстве. Тогда публику разочаровал дорогущий наряд Кабаевой, который многим показался "бабушкиным платьем".

Источник: Вечерний Ургант ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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