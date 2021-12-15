Популярная группа сменила много составов

Музыкальный женский коллектив "ВИА Гра" на протяжении многих лет пользуется огромной популярностью. При этом группа стала настоящей фабрикой по производству знаменитостей. Многие известные сальные артистки начинали именно в этом коллективе, однако в какой-то момент покидали группу.



Алена Винницкая

Эта певица была одной из первых участниц популярного коллектива. Девушка решила уйти из группы, потому что устала постоянно раздеваться на сцене и исполнять поп-композиции. Артистке, настоящее имя которой Ольга, больше нравился рок. Также поговаривают, что звезду серьезно встревожило появление в коллективе Анны Седоковой, потому что та сразу начала претендовать на роль лидера. А еще Ольге-Алене не нравились сковавшие ее обязательства. Девушка даже не могла перекраситься в брюнетку, пока не ушла.

Надежда Грановская

Несколько раз певица покидала популярный коллектив из-за беременности. Однако позже любимица публики возвращалась к своим коллегам и продолжала карьеру. Окончательное решение расстаться с "ВИА Грой" пришло из-за серьезных проблем со здоровьем. У Надежды началась депрессия, а постоянные перелеты на гастроли развили у нее аэрофобию.

Анна Седокова

В какой-то момент звездная участница коллектива решила заняться сольной карьерой. Примерно в то же время она забеременела и поняла, что группу в любом случае придется покинуть. Стоит отметить, что девушка сильно рассчитывала на своего мужа, футболиста Валентина Белькевича. Артистка надеялась, что он поможет ей в карьере, однако семейная жизнь закончилась разводом. Седокова рассказывала, что несколько раз пыталась вернуться в группу, но ей отказали.

Вера Брежнева

Вера Брежнева приняла решение уйти из музыкального коллектива ради семьи. В какой-то момент блондинка поняла, что слишком много времени уделяет работе. Знаменитость всегда хотела быть хорошей матерью и сделала выбор в пользу семьи. Кроме того, Брежнева жаловалась на большую усталость от бесконечных гастролей.

Светлана Лобода

Лобода честно призналась, что ушла из группы ради сольной карьеры. Светлане всегда тяжело было кого-то слушаться, артистка мечтала состояться как самостоятельная певица. Знаменитость жаловалась, что руководство относилось к девушкам не самым лучшим образом и всегда указывало им на их зависимость и несостоятельность.

К слову, еще одна экс-солистка группы Татьяна Котова недавно объявила, что ушла из коллектива из-за мести Альбины Джанабаевой.