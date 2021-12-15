Курс рубля
- Рублю предрекли снижение в долгосрочной перспективе
- Вирус страха, или почему рухнул рубль
- На Западе назвали причину укрепления рубля до 70 за доллар в 2022 году
Музыкальный женский коллектив "ВИА Гра" на протяжении многих лет пользуется огромной популярностью. При этом группа стала настоящей фабрикой по производству знаменитостей. Многие известные сальные артистки начинали именно в этом коллективе, однако в какой-то момент покидали группу.
Эта певица была одной из первых участниц популярного коллектива. Девушка решила уйти из группы, потому что устала постоянно раздеваться на сцене и исполнять поп-композиции. Артистке, настоящее имя которой Ольга, больше нравился рок. Также поговаривают, что звезду серьезно встревожило появление в коллективе Анны Седоковой, потому что та сразу начала претендовать на роль лидера. А еще Ольге-Алене не нравились сковавшие ее обязательства. Девушка даже не могла перекраситься в брюнетку, пока не ушла.
Несколько раз певица покидала популярный коллектив из-за беременности. Однако позже любимица публики возвращалась к своим коллегам и продолжала карьеру. Окончательное решение расстаться с "ВИА Грой" пришло из-за серьезных проблем со здоровьем. У Надежды началась депрессия, а постоянные перелеты на гастроли развили у нее аэрофобию.
В какой-то момент звездная участница коллектива решила заняться сольной карьерой. Примерно в то же время она забеременела и поняла, что группу в любом случае придется покинуть. Стоит отметить, что девушка сильно рассчитывала на своего мужа, футболиста Валентина Белькевича. Артистка надеялась, что он поможет ей в карьере, однако семейная жизнь закончилась разводом. Седокова рассказывала, что несколько раз пыталась вернуться в группу, но ей отказали.
Вера Брежнева приняла решение уйти из музыкального коллектива ради семьи. В какой-то момент блондинка поняла, что слишком много времени уделяет работе. Знаменитость всегда хотела быть хорошей матерью и сделала выбор в пользу семьи. Кроме того, Брежнева жаловалась на большую усталость от бесконечных гастролей.
Лобода честно призналась, что ушла из группы ради сольной карьеры. Светлане всегда тяжело было кого-то слушаться, артистка мечтала состояться как самостоятельная певица. Знаменитость жаловалась, что руководство относилось к девушкам не самым лучшим образом и всегда указывало им на их зависимость и несостоятельность.
К слову, еще одна экс-солистка группы Татьяна Котова недавно объявила, что ушла из коллектива из-за мести Альбины Джанабаевой.
За репутационный вред государству ответит глава ЛЖД
Брюссель пытается бороться с высокими ценами на природное сырье