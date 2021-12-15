Авербух не стал раскрывать причину недомогания тренера

Накануне, 14 декабря, появилась информация о том, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова пропустила съемки финального выпуска проекта "Ледниковый период". Как выяснили журналисты, у знаменитости начались проблемы со здоровьем. Коллега Татьяны Анатольевны Илья Авербух прокомментировал данную новость.

Фигурист подтвердил, что Тарасова не пришла на передачу из-за плохого самочувствия, передает "Москва 24".

"Она неважно себя чувствует, больше ничего не могу сказать", – заявил Авербух.

Однако других подробностей состояния именитого тренера Илья раскрывать не стал. Остается только гадать, что послужило причиной возникшего у члена жюри "Ледникового периода" недомогания.

Интересен тот факт, что Тарасова "выбыла из строя" после конфликта с продюсером Яной Рудковской. Некоторое время назад в эфире шоу "Секрет на миллион" Татьяна Анатольевна призналась, что не видит особого потенциала в Александре Плющенко – сыне шоувумен и фигуриста Евгения Плющенко.

Данное заявление возмутило Рудковскую. Звезда акцентировала внимание на том, что тренер никак не связана с ее семьей, поэтому мнение мастера спорта СССР Яна не считает авторитетным. Также продюсер попросила Тарасову не упоминать в СМИ имя Гном Гномыча.

Ранее стало известно о том, что кресло Татьяны Анатольевны на время ее болезни занял актер театра и кино Даниил Спиваковский.