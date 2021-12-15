Певцу понадобилась помощь психиатра

За последние семь дней Григорий Лепс дважды попадал в больницу – и оба раза он был в неадекватном состоянии. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Несколько дней назад появилась информация, что супруга артиста решила подать на развод спустя 20 лет брака. По словам юриста, пара попросту не смогла справиться с кризисом в отношениях. Рассторгнуть брак они захотели по обоюдному согласию.

На фоне проблем в семье, Лепс, как пишет Mash, начал пить. От недуга он страдал и ранее, хотя на какое-то время ему удавалось "завязать".

За неделю певца госпитализировали дважды. В первый раз он пожаловался медикам на свое состояние – те предложили ему лечь в больницу. Это рассердило артиста, его успокаивали с помощью психбригады и хотели направить в реанимацию. Психиатр назначил Григорию сильнодействующие препараты, посоветовал пройти лечение, но пациент отказался.

Второй раз он был госпитализирован через уже через день. Лепс был снова пьян.

"Минувшую ночь Григорий отсыпался в больнице, периодически порываясь уйти. Пару часов назад у него получилось. Помимо психологических проблем, врачи подозревают у него гипертонический криз", – пишет Mash.

PR-директор певца Григория Лепса в беседе с NEWS.ru опроверг информацию о госпитализации артиста и его обращении за психиатрической помощью. Сейчас по его словам, певец готовится к воскресному выступлению.

Ранее у Лепса была запланирована премьера песни с Ларисой Долиной, но артистка рассказала, что певцу неожиданно стало плохо. Директор заявлял, что знаменитость мог переволноваться, из-за чего его состояние ухудшилось.