После новости о разводе Лепса дважды госпитализировали - Mash

После новости о разводе Лепса дважды госпитализировали - Mash
Григорий Лепс. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певцу понадобилась помощь психиатра

За последние семь дней Григорий Лепс дважды попадал в больницу – и оба раза он был в неадекватном состоянии. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Несколько дней назад появилась информация, что супруга артиста решила подать на развод спустя 20 лет брака. По словам юриста, пара попросту не смогла справиться с кризисом в отношениях. Рассторгнуть брак они захотели по обоюдному согласию.

На фоне проблем в семье, Лепс, как пишет Mash, начал пить. От недуга он страдал и ранее, хотя на какое-то время ему удавалось "завязать". 

За неделю певца госпитализировали дважды. В первый раз он пожаловался медикам на свое состояние – те предложили ему лечь в больницу. Это рассердило артиста, его успокаивали с помощью психбригады и хотели направить в реанимацию. Психиатр назначил Григорию сильнодействующие препараты, посоветовал пройти лечение, но пациент отказался. 

Второй раз он был госпитализирован через уже через день. Лепс был снова пьян.

"Минувшую ночь Григорий отсыпался в больнице, периодически порываясь уйти. Пару часов назад у него получилось. Помимо психологических проблем, врачи подозревают у него гипертонический криз", – пишет Mash.

PR-директор певца Григория Лепса в беседе с NEWS.ru опроверг информацию о госпитализации артиста и его обращении за психиатрической помощью. Сейчас по его словам, певец готовится к воскресному выступлению.

Ранее у Лепса была запланирована премьера песни с Ларисой Долиной, но артистка рассказала, что певцу неожиданно стало плохо. Директор заявлял, что знаменитость мог переволноваться, из-за чего его состояние ухудшилось. 

Источник: Mash • Требует проверки
Роман ИГНАТОВ
новости партнеров

Министры не пострадали: в Литве нашли "стрелочника" после нарушения санкций против Белоруссии

За репутационный вред государству ответит глава ЛЖД

Кому выгодно: экономист пояснил отказ ЕС от долгосрочных контрактов на газ с Россией

Брюссель пытается бороться с высокими ценами на природное сырье

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей