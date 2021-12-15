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Накануне в эфире Первого канала показали выпуск юмористической передачи "Вечерний Ургант", гостями которого стали знаменитые художественные гимнастки. В числе приглашенных оказалась и Алина Кабаева.
Поскольку в последнее время Кабаева редко выходит в свет, ее появление начали обсуждать в средствах массовой информации. В первую очередь журналисты обратили внимание на наряд Алины.
Фото, на котором спортсменка позирует в окружении Маргариты Мамун, Евгении Канаевой, Лори Фанг и других гимнасток, появилось на странице "Вечернего Урганта" в Instagram. На шоу Кабаева пришла в черном платье чуть ниже колена с сетчатым верхом и длинными рукавами.
Как пишет издание WMJ, платье Алины относится к элитному бренду Valentino. За наряд знаменитость предположительно отдала около 200 тысяч рублей.
Внешний вид спортсменки восхитил народ.
"Хороша Кабаева Алина", "Алина красивая", "Алина прекрасна, да вообще все невероятные!", "Ох, Алинка-то Кабаева во всей красе! Красотка! Рада видеть!" – прокомментировали подписчики.
Кстати, прошлый наряд Кабаевой разочаровал общественность. Некоторое время назад спортсменка посетила мероприятие Sports Movies & TV 2021, которое проходило в Милане. Алина появилась на публике в скромном белом платье с воротником. Прикид некоторые пользователи Сети окрестили "бабушкиным".
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