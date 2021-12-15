Кабаева пришла на "Вечерний Ургант" в наряде почти за 200 тысяч рублей

Кабаева пришла на "Вечерний Ургант" в наряде почти за 200 тысяч рублей
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Внешний вид спортсменки восхитил народ

Накануне в эфире Первого канала показали выпуск юмористической передачи "Вечерний Ургант", гостями которого стали знаменитые художественные гимнастки. В числе приглашенных оказалась и Алина Кабаева.

Поскольку в последнее время Кабаева редко выходит в свет, ее появление начали обсуждать в средствах массовой информации. В первую очередь журналисты обратили внимание на наряд Алины.

Фото, на котором спортсменка позирует в окружении Маргариты Мамун, Евгении Канаевой, Лори Фанг и других гимнасток, появилось на странице "Вечернего Урганта" в Instagram. На шоу Кабаева пришла в черном платье чуть ниже колена с сетчатым верхом и длинными рукавами.


Как пишет издание WMJ, платье Алины относится к элитному бренду Valentino. За наряд знаменитость предположительно отдала около 200 тысяч рублей.

Внешний вид спортсменки восхитил народ.

"Хороша Кабаева Алина", "Алина красивая", "Алина прекрасна, да вообще все невероятные!", "Ох, Алинка-то Кабаева во всей красе! Красотка! Рада видеть!" – прокомментировали подписчики.

Кстати, прошлый наряд Кабаевой разочаровал общественность. Некоторое время назад спортсменка посетила мероприятие Sports Movies & TV 2021, которое проходило в Милане. Алина появилась на публике в скромном белом платье с воротником. Прикид некоторые пользователи Сети окрестили "бабушкиным". 

Ранее гимнастка рассказала о личной трагедии после Олимпиады. 

Источник: WMJ.ru ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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