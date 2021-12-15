Актриса назвала соперницу "несчастной девочкой"

Несколько дней назад появилась информация о том, что долгие годы ныне покойный актер театра и кино Николай Караченцов жил на две семьи. Деятель культуры состоял в браке с артисткой Людмилой Поргиной и якобы параллельно встречался с солисткой Мариинского театра Еленой Дмитриевой. На эти слухи отреагировала сама Людмила Андреевна.

В передаче "Прямой эфир" Дмитриева призналась, что Николай Петрович всячески ухаживал за ней и искал любую возможность для встречи в Санкт-Петербурге. К слову, именно там жила артистка. Как пишет "Комсомольская Правда", Караченцов изменял супруге около 20 лет.

Поргина в интервью порталу BLITZ+ опровергла данную информацию. По словам актрисы, Елена еще некоторое время назад заявила о своей любовной связи со звездой картины "Собака на сене". Однако подтвердить громкие слова солистка Мариинки не смогла.

Как рассказала Людмила Андреевна, при жизни ее именитый супруг хотел доказать всем, что его ничего не связывало с Дмитриевой.

Вдова Николая Петровича добавила – муж никак не мог ходить налево. Ведь когда Караченцов отправлялся на гастроли в Северную столицу, Поргина ехала вместе с ним. Это опровергает заявление Елены об их с артистом встречах в Питере.

"Бедная, несчастная девочка, никак не успокоится. Она даже не знает, где у него родинка на лице, где у него шрам на теле", - высказалась Людмила Андреевна.

Данную ситуацию актриса назвала "дурдомом".

Ранее стало известно о том, что Поргина задумалась о продаже квартиры Караченцова.