Какое имущество Лепс будет делить с супругой при разводе

Общая стоимость недвижимости превышает миллиард рублей

Новость о разводе певца Григория Лепса и его избранницы Анны Шаплыковой шокировала многих. Супруги прожили под одной крышей практически 20 лет. Журналисты выяснили, какое имущество, нажитое в звездном браке, подлежит разделу.

С 2016 года Шаплыкова является владелицей квартиры, которая находится в элитном жилом комплексе в центре Москвы. Общая площадь жилья составляет практически 300 метров квадратных. По некоторым данным, такая недвижимость оценивается в 230 миллионов рублей.

Что касается Лепса, то он имеет столичную квартиру в районе улицы 1905 года. За апартаменты площадью практически 83 метра квадратных исполнитель хита "Самый лучший день" отдал примерно 70 миллионов рублей.

Кроме того, у Григория Викторовича есть два дома в поселке "Третья охота". Коттеджи расположены на участке площадью в 4000 метров квадратных. К территории примыкают два гектара леса. Эту землю артист взял в аренду на 49 лет. Как сообщает телеграм-канал Super.ru, дома в том районе можно купить за один миллиард рублей.

В 2016 году певец приобрел чуть больше четырех гектаров земли на реке Волга.

Ранее в соцсетях распространились слухи о том, что за последние семь дней Лепс дважды попадал в больницу. Из-за неудачи в личной жизни артист якобы начал пить. Позже пиар-директор Григория Викторовича опроверг госпитализацию своего подопечного.