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Летом этого года звезда "Дома-2" Ксения Бородина развелась с бизнесменом Курбаном Омаровым. Супруги состояли в браке чуть больше пяти лет. Первое время предприниматель тяжело переживал разрыв с телеведущей. И вот спустя четыре месяца после развода бывший избранник знаменитости нашел новую невесту.
Омаров пришел на популярный проект "Давай поженимся!". Соответствующий выпуск показали на Первом канале в среду, 15 декабря.
Больше всего Курбана "зацепила" 26-летняя девушка по имени Ксения. Примечательно, что она занимает должность редактора свадебного шоу.
Интересен тот факт, что Омаров уже был знаком с молодой участницей передачи. Бизнесмен и редактор созванивались по телефону, однако не видели друг друга вживую.
Предпринимателю понравилось отношение Ксении к миру. Девушка покорила Курбана своими жизнерадостностью и озорством. Поэтому в конце шоу бывший супруг Бородиной, не раздумывая, направился в комнату к эффектной шатенке.
Ксения согласилась стать невестой Омарова. Бизнесмен произвел на нее положительное впечатление. А обращать внимание на слухи, которые распространяются вокруг мужчины, она не захотела.
Остается надеяться на то, что предприниматель нашел свое настоящее счастье.
Напомним, у Омарова и Бородиной осталась общая дочь Теона. Девочка проживает со своей звездной матерью. Бизнесмен периодически видится с наследницей – несмотря на то, что они с Ксенией разошлись не на дружеской ноте.
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