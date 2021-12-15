Работает на телевидении: бывший муж Бородиной нашел себе новую невесту на шоу "Давай поженимся!"

Работает на телевидении: бывший муж Бородиной нашел себе новую невесту на шоу "Давай поженимся!"
Курбан Омаров. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Девушка покорила предпринимателя своими жизнерадостностью и озорством

Летом этого года звезда "Дома-2" Ксения Бородина развелась с бизнесменом Курбаном Омаровым. Супруги состояли в браке чуть больше пяти лет. Первое время предприниматель тяжело переживал разрыв с телеведущей. И вот спустя четыре месяца после развода бывший избранник знаменитости нашел новую невесту.

Омаров пришел на популярный проект "Давай поженимся!". Соответствующий выпуск показали на Первом канале в среду, 15 декабря.

Больше всего Курбана "зацепила" 26-летняя девушка по имени Ксения. Примечательно, что она занимает должность редактора свадебного шоу.

Интересен тот факт, что Омаров уже был знаком с молодой участницей передачи. Бизнесмен и редактор созванивались по телефону, однако не видели друг друга вживую.

Предпринимателю понравилось отношение Ксении к миру. Девушка покорила Курбана своими жизнерадостностью и озорством. Поэтому в конце шоу бывший супруг Бородиной, не раздумывая, направился в комнату к эффектной шатенке.

Ксения согласилась стать невестой Омарова. Бизнесмен произвел на нее положительное впечатление. А обращать внимание на слухи, которые распространяются вокруг мужчины, она не захотела.

Остается надеяться на то, что предприниматель нашел свое настоящее счастье.

Напомним, у Омарова и Бородиной осталась общая дочь Теона. Девочка проживает со своей звездной матерью. Бизнесмен периодически видится с наследницей – несмотря на то, что они с Ксенией разошлись не на дружеской ноте. 

Источник: Давай поженимся! ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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