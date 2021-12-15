Благодаря современной технологии зрители будут видеть образ композитора

Певец Александр Градский ушел из жизни 28 ноября – в разгар съемок музыкального проекта "Голос". Стало известно, какая судьба может ждать популярную передачу после смерти легендарного наставника.

Создатели шоу подумывают над тем, чтобы использовать голограмму Градского – объемное изображение, которое будет создано с помощью специального лазерного проектора. Как пишет News.ru, к данной практике давно прибегают на телевидении.

Так, например, в 2020 году в эфир вышла передача "Битва престолов", в которой зрители благодаря современным технологиям увидели реалистичный образ актрисы Людмилы Гурченко. Напомним, звезда картины "Любовь и голуби" скончалась 30 марта 2011 года.

Также не исключено, что кресло Александра Борисовича займет его старший сын Даниил.

Еще один вариант развития событий заключается в том, что создатели "Голоса" не будут искать замену композитору. В проекте останется трое наставников – Дима Билан, Пелагея и Леонид Агутин. Именно они распределят между собой участников команды покойного музыканта.

Примечательно, что в итоге судьбу музыкального проекта будут решать за рубежом. Последнее слово останется за голландской компанией Talpa, которая является владельцем франшизы телевизионных конкурсов The Voice.

Ранее "Утро" рассказало, каким был последний день Градского на "Голосе".