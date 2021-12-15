Изумленный мэтр заявил, что столкнулся с подлогом со стороны коллеги

Известный советский и российский кинорежиссер Аким Салбиев, по сообщениям медиа, решился на подделку подписи Никиты Михалкова. Источник утверждает, что кинодеятель пошел на такие меры ради премии от главы Осетии Вячеслава Битарова.

Автор документальных кинокартин "Хулио Иглесиас в России" и "Майкл Джексон в Москве", к тому же, является давним учеником прославленного киномэтра. В ходе выступления на съезде Союза кинематографистов России он не самым лестным образом отозвался о своих коллегах и руководстве самого объединения. Во время его речи на стол перед Михалковым положили отчет – результат почерковедческой экспертизы.

Сам удивленный мэтр сообщил виновнику торжества, что секретариат предлагал поддержать ему недавно предложение об изгнании Салбиева. Он отказался. Однако тот дважды подделал подпись – один раз для того, чтобы добиться от главы республики награды.

"Я сказал, что не надо этого делать, потому что это станет самым главным вопросом на съезде. Я не собирался этого делать. Но, уж коль вы сами вышли сюда...Вы убеждены в своей безнаказанности и требуете, чтобы наказали других? Я изумлен", – прокомментировал ситуацию сам Михалков.

Как отмечает источник, кинорежиссер дважды писал письма руководству родного края с просьбой о награде. Шесть лет назад он действительно был награжден дома медалью "Во славу Осетии". А Михалкову предоставили на самом заседании доказательства подлога – тема об исключении Салбиева заиграла новыми красками.